Госдума приняла закон о праве россиян на самозапрет кредитов

Автор: Анастасия Щербакова
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Если закон окончательно вступит в силу, граждане смогут вводить самозапрет на оформление кредитов с 2025 года.

Во вторник, 20 февраля, Госдума приняла сразу во II и III чтениях закон о праве россиян на самозапрет кредитов, пишет РИА Новости. Такая возможность, в случае подписания документа Совфедом и президентом РФ, будет доступна россиянам с 1 марта 2025 года.

В парламенте не раз отмечали, что главная цель закона — защитить граждан от мошенников.

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