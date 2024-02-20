Премьер-министр поручил разработать к концу десятилетия единые стандарты предоставления социальной поддержки населению.

Как отметил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, в прошлом году порядка 23 млн граждан получили различные соцвыплаты в беззаявительном порядке. При этом 42 меры поддержки оформляются только на основании лишь одного заявления или вовсе без него.

Премьер-министр считает, что предоставление соцподдержки должно осуществляться по единым стандартам.

Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, — цитирует Мишустина РИА Новости.