Целью киллера в Петербурге мог быть местный адвокат, которого убийца спутал с личным водителем — СМИ

После ранения в голову мужчине удалось выжить. Сейчас он находится в реанимации.

Как утверждает Mash на Мойке, целью киллера, открывшего стрельбу у школы в Выборгском шоссе, мог быть 58-летний предприниматель и адвокат В. Патрушев. Однако наемник спутал его с личным водителем.

Киллер пока не найден. Расследование дела проходит в рамках статьи УК РФ о покушении на убийство.

Напомним, утром, 20 февраля, неизвестный открыл огонь из пистолета по водителю черной «Камри» у гимназии 662. Жертва в этот момент помогал детям выйти из машины. Сразу после покушения киллер скрылся.

Момент нападения попал на видео.