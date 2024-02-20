У гимназии в Петербурге прогремели выстрелы: один человек в реанимации

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

У одной из гимназий Выборгского района Петербурга утром, 20 февраля, прогремели несколько выстрелов. Неизвестный открыл огонь из пистолета по водителю черной «Камри».

Как передает «Фонтанка», мужчина вышел из машины, чтобы помочь детям выйти из салона. В этот момент сзади подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. Водитель выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет и прокуратура выясняют остальные обстоятельства случившегося. Стрелок пока не найден.