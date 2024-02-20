Момент нападения киллера на мужчину в Петербурге попал на видео: рядом находились двое детей

Неизвестный подошел со спины к жертве и произвел выстрел из пистолета.
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу публикует видео, на которое попал момент нападения киллера на мужчину на Выборгском шоссе 20 февраля.
На кадрах видно, что неизвестный подошел со спины к жертве и произвел выстрел из пистолета. Рядом находились двое детей.
Розыск стрелка ведется, его мотивы пока неизвестны. Также СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Пол имеющимся данным, мужчина, в которого стреляли, выжил, но находится в тяжелом состоянии.
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20.02.2024 48