Момент нападения киллера на мужчину в Петербурге попал на видео: рядом находились двое детей

Неизвестный подошел со спины к жертве и произвел выстрел из пистолета.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу публикует видео, на которое попал момент нападения киллера на мужчину на Выборгском шоссе 20 февраля.

На кадрах видно, что неизвестный подошел со спины к жертве и произвел выстрел из пистолета. Рядом находились двое детей.

Розыск стрелка ведется, его мотивы пока неизвестны. Также СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Пол имеющимся данным, мужчина, в которого стреляли, выжил, но находится в тяжелом состоянии.