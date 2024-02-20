Профилактические мероприятия пройдут в более чем 800 населенных пунктах региона.

В этом году борьба с борщевиком в Ленобласти продолжится. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, обработка от сорняка будет проведена в 835 населенных пунктах, а общая площадь составит порядка 5500 га земли.

При этом жители Ленобласти могут подать заявку на обработку своих населенных пунктов от борщевика. Для этого гражданам нужно обращаться в местную администрацию.

Ранее в Госдуме предложили обязать россиян самостоятельно бороться с борщевиком на своих участках.