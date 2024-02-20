Врач объяснила, почему разница между дорогими и дешевыми шампунями минимальна

В составе гигиенических средств, как правило, содержатся одинаковые компоненты. Просто в премиальных их концентрация обычно немного выше.

Как заявила врач-трихолог Виктория Толстоносова, между премиальными и дешевыми шампунями разницы почти нет. В составе дорогих средств может быть больше питательных компонентов вроде масел или гиалуроновой кислоты.

Дорогие и дешевые шампуни зачастую имеют в составе одинаковые ингредиенты. Независимо от стоимости, они включают два базовых компонента — воду и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Воды в дешевом шампуне 80%, а дорогих — 60 — объяснила специалист в беседе с «КП».

Впрочем, профессиональные шампуни действительно могут помочь тем, у кто страдает проблемами с волосами.