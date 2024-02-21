В Ленобласти задержан бывший начальник пожарной части из Дагестана, обвиняемый в мошенничестве на миллионы

Бывший начальник подразделения МЧС России из Дагестана задержан возле 12-этажного дома на Воронцовском бульваре в Мурино Всеволожского района. Его больше года искали по всей России по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, 34-летний мужчина несколько лет назад работал начальником пожарной части в Дагестане и собрал от нескольких соискателей больше 3 млн рублей якобы за трудоустройство в структуры МЧС России.

Деньги передавались с марта 2019-го до ноября 2022 года. Мужчина доставлен в отдел полиции. Сотрудники связались с коллегами из Дагестана.