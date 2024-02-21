Опасных бандитов из 1990-х задержали в Ленобласти и Петербурге. Они убивали даже своих – фото

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, задержан бывший лидер банды и двое его сообщников, действовавших в Санкт-Петербурге в 1990-е годы. Один из мужчин жил отшельником в Выборгском районе Ленинградской области.

Задержаны 61-летний бывший главарь банды, двое его подельников в возрасте 54 и 52 лет. По данным следствия, в 1997 году они жестоко расправилась с другими участниками той же преступной группировки из-за пропажи денег из «общака». Были застрелены двое «бригадиров» в возрасте 23 и 24 лет.

Все трое задержанных ранее судимы за убийства, вымогательства и бандитизм в 1990-е годы. В наши дни двое из бандитов занимались бизнесом в Санкт-Петербурге. Младший из преступников жил отшельником в Выборгском районе, изредка навещая родственников в Петербурге.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД

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