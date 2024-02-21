Россиянке не продали воду в аэропорту Италии из-за гражданства РФ

Учительнице русского языка и переводчице Анне Л. отказались продавать воду в римской авиагавани Фьюмичино. Женщина живет и работает в итальянской столице более 10 лет, сообщает Roma Today.

По данным издания, перед полетом Анна Л. решила выпить воды и отправилась в дьюти-фри. Чтобы купить ее, пассажирке требовалось предъявить посадочный талон. Продавец увидела российский паспорт Лариной и отказала ей в покупке.

«Мы не можем продать вам воду, потому что вы русская», — прямо сообщили в магазине

Россиянка попросила объяснить отказ, на что ее призвали ознакомиться с информацией на сайте итальянского министерства иностранных дел (МИД), где указаны нормы, регулирующие подобную ситуацию.

Компания Aeroporti di Roma, управляющая воздушными гаванями Фьюмичино и Чампино, принесла извинения женщине, несмотря на то, что не несет прямой ответственности за действия работников магазина.