Жители и гости курортного Зеленогорска в Ленобласти сообщают об улучшении качества связи 

Наша редакция уже не раз сталкивалась с комментариями пользователей в сети Интернет, в том числе в соцсетях, касающихся качества связи в регионе. На этот раз отзывы коснулись Зеленогорска – курортного пригорода Северной столицы.

По мнению некоторых пользователей, в данной локации улучшилась связь и скорость мобильного интернета. Это важно, ведь обмениваться сообщениями и «стримить» во время прогулок уже давно стало обычным делом у жителей и гостей Ленобласти. Пользователи обратили внимание, что улучшились показатели связи и мобильного интернета в центральных скверах курорта: Юность, Победы и Молодежный, а также в Плодовом саду.

За комментариями мы обрались к экспертам Мегафона. Как сообщили в пресс-службе компании, аналитиками мониторится ситуация с потреблением траффика в Зеленогорске. Они поделились информацией, что только за первую половину февраля этого года именно в этих локациях абоненты прокачали на 60% большего трафика, чем в других популярных местах Зеленогорска.

«Город Зеленогорск является излюбленным местом отдыха как для петербуржцев, так и для гостей северной столицы: здесь находится много рекреационных и заповедных зон, памятников природы и культуры, большое количество музеев и санаториев. Ежегодно мы наблюдаем, как растет интернет-трафик в локации. Мы уже фиксируем рост активности в сети Зеленогорска по сравнению с прошлым годом на 27%», – прокомментировал директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко