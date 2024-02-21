Как задерживали опасных бандитов из 90-х в Ленобласти и Петербурге: публикуем видео

Несмотря на былые «заслуги» преступников, мероприятия прошли довольно спокойно.

Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти публикует видео задержания преступников, орудовавших в 90-е годы, но залегших на дно. Правоохранители, Несмотря на былые «заслуги» бандитов, проводили все необходимые мероприятия довольно спокойно и даже вежливо.

Напомним, всего было задержано три человека: 61-летний бывший главарь банды и двое его подельников в возрасте 54 и 52 лет. По данным следствия, в 1997 году они жестоко расправилась с другими участниками той же преступной группировки из-за пропажи денег из «общака». Были застрелены двое «бригадиров» в возрасте 23 и 24 лет.

Все трое задержанных ранее судимы за убийства, вымогательства и бандитизм.