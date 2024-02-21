Недоимка по налогам в уголовном деле Блиновской составила 906 млн рублей — СМИ

Такие данные были озвучены по итогам экспертизы.
Экспертиза, состоявшаяся в рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской, выявила недоимку по налогам на сумму 906 миллионов рублей, передает РИА Новости 21 февраля.
Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы блогерши, подозреваемой в неуплате налогов, заявила, что уже ознакомилась с результатами экспертизы.
Сегодня ознакомилась с экспертизой — исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов, — сообщила она.
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