Боец ММА Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ — СМИ

Спортсмен намерен отправиться в зону СВО.

Боец ММА Вячеслав Дацик («Рыжий Тарзан») подписал бессрочный контракт с Министерством обороны РФ, пишет 21 февраля ТАСС.

Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, — сообщил источник агентства.

В зону СВО спортсмен намерен отправиться вместе с сыном, который сейчас служит в ВДВ.