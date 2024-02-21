Боец ММА Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Спортсмен намерен отправиться в зону СВО.

Боец ММА Вячеслав Дацик («Рыжий Тарзан») подписал бессрочный контракт с Министерством обороны РФ, пишет 21 февраля ТАСС.

Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, — сообщил источник агентства.

В зону СВО спортсмен намерен отправиться вместе с сыном, который сейчас служит в ВДВ.

Вам будет интересно
Боец ММА Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ - СМИ минобороны, контракт, Вячеслав Дацик
Дацик проиграл в поединке с Зелимханом "Пулеметчиком"
Уроженец Сланцев Вячеслав Дацик проиграл главный бой вечера на турнире "Вечер бокса" на РЕН ТВ куда более меньшему по габаритам...
29.01.2022 1480
Автор