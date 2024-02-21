Боец ММА Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны РФ — СМИ

Спортсмен намерен отправиться в зону СВО.
Боец ММА Вячеслав Дацик («Рыжий Тарзан») подписал бессрочный контракт с Министерством обороны РФ, пишет 21 февраля ТАСС.
Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, — сообщил источник агентства.
В зону СВО спортсмен намерен отправиться вместе с сыном, который сейчас служит в ВДВ.
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