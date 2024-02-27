Стерилизация животных: гуманно или нет?

Каждый последний вторник февраля ежегодно проходит Всемирный день стерилизации домашних животных. Основная задача мероприятия — рассказать людям о том, что кастрация для многих животных является жизненной необходимостью. В этом году он выпадает на 27 февраля. Акция SpayDay пройдет в десятый раз в России и в 30-й — в мире.

Гуманна ли стерилизация животных?

Существует популярное мнение, что стерилизация — зло. Многим людям жалко подвергать своих питомцев и бездомных животных хирургическому вмешательству. Стерилизация — необходимость, которая помогает уменьшить поголовье бездомных животных. Процедура не является актом вандализма против природы. Скорее наоборот — это акт милосердия. Стерилизованные питомцы живут дольше нестерилизованных. Это обусловлено более ровным гормональным фоном, снижением уровня стресса и риска возникновения серьезных заболеваний. Потому что это безопасная и самая эффективная профилактика онкологических заболеваний и гнойных воспалений внутренних органов питомца. Решение таких поведенческих проблем, как агрессия, мечение территории и склонность к бродяжничеству. У кастрированных котов, например, существенно снижается риск развития мочекаменной болезни.

Стерилизация также называют жестокой операцией. Якобы она подразумевает лишение самки материнского счастья, а самца – мужского достоинства. Важно понять, что приписывание животным человеческих переживаний в данном ключе ошибочно. Животные действительно способны на эмоциональную привязанность, но их стремление к размножению и забота о потомстве – это голые инстинкты без примеси чувств.

Поэтому, если у вас есть возможность, стерилизуйте бездомных животных. Если у вас дома есть кот или собака — обязательно стерилизуйте и их. Даже если вы уверены, что никогда не выбросите своё животное на улицу, оно может потеряться. Если такое случится, то ваш питомец не будет плодить ещё больше несчастных уличных бродяг.

Многие ветеринарные клиники предлагают льготные условия стерилизации. Уточните у ветврачей вашего города, есть ли скидки при проведении стерилизации для бездомных животных.

Льготная стерилизация в Ленобласти

С 1 января 2021 года в 47 регионе стартовал проект Управления ветеринарии Ленинградской области «Мы в ответе за тех, кого приручили». В рамках акции ежегодно проводится льготная стерилизация животных. По данным проекта, за 2022 год врачи ветеринарной службы региона провели 1991 операцию по недопущению нежелательного потомства у домашних животных, среди которых 1754 кошек и котов, а также 237 кобелей и сук.

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«Во время дней льготной стерилизации/кастрации ветеринарные врачи консультируют владельцев по послеоперационному уходу и содержанию питомцев, а также рассказывают о необходимости профилактической дегельминтизации и иммунизации. Для получения услуги необходима обязательная предварительная запись», — сказано в сообщении областного Управления ветеринарии.

На сайте службы сказано, что в ходе мониторинга безнадзорных животных в 47 регионе во II квартале 2021 года их численность насчитывала почти девять тысяч особой.

«Показатель «Реально возможный процент отлова безнадзорных животных» на 2022 год, 2023 год и 2024 год принят на уровне 28% составляет 2 455 особей», — говорится там.

В районы Ленобласти, где остро стоит проблема, входят Всеволожский, Кировский и Тихвинский.

Отметим, что за 2023 год во Всеволожском районе несколько раз отлавливали бездомных животных с целью стерилизации, чипирования и вакцинации.