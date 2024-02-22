Названы самые результативные главы районов Ленобласти по итогам 2023 года

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области подвели итоги «Рейтинга47».

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лила Бурак представила итоги “Рейтинга 47”.

Так, больше всего баллов получили Сланцевский (177,25), Киришский (166,50), Тихвинский (167,75), Ломоносовский (164,75), Тосненский (161,25) и Лодейнопольский (161,24) районы Ленобласти.

Деятельность глав этих районов по итогам рейтинга оказалась самой результативной.

Акцент на первых 6 районах сделан не случайно. Дело в том, что по инициативе Александра Юрьевича в Ленобласти внедрена ежегодная система поощрения глав администрации районов и городского округа за наилучшие результаты Рейтинга 47, поэтому по итогам 2023 года главам администрации вышеуказанных районов будет предоставлено материальное поощрение, — объяснила Бурак.

К слову, размеры денежных поощрений также известны. За первое место рейтинга полагалось 175 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч, а за третье 125 тысяч рублей. Тем временем за четвертое место можно было получить 100 тысяч рублей, за пятое 75 тысяч, ну и за шестое — 50 тысяч рублей.

Однако губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил увеличить призовые за каждое место еще на 25 тысяч рублей, пишет «Онлайн47».

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