Из Ленобласти отправился специальный праздничный груз в зону СВО

Фонд «Ленинградский рубеж» отправил бойцам на фронт комплекты термобелья, теплую форму, спальники, универсальные спасательные комплекты, сухие пайки.

«Праздничный груз отправляем в зону СВО, просьбы командиров абсолютно прикладные: нужны универсальные спасательные комплекты, непромокаемые спальники, комплекты термобелья, сменная одежда. Многое из списка — наши собственные разработки — фонда «Ленинградский рубеж» и Мультицентра», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также в продуктовые наборы, по просьбам военнослужащих, добавлены ржаной хлеб и булочки в вакуумной упаковке. На каждом сухпайке стоит логотип «Команда 47» и надпись «От Ленинградцев».

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.