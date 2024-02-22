Теперь семьи смогут приобрести себе жилье.

В Тихвине вручили земельные сертификаты двум многодетным семьям. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, документ позволит ленинградцам приобрести жилье в любой точке Ленинградской области.

Несмотря на то, что общеэкономическая ситуация остается напряженной, администрация старается подавать заявки на участие во всех реализуемых в области и стране программах. Желаю вам здоровья и успехов воспитании детей! Оставайтесь в Тихвине, работайте, пополняйте свои семьи. Дети – наше общее будущее, — отметил глава районной администрации Юрий Наумов.