Путин отреагировал на оскорбления Байдена

Автор: Анастасия Щербакова
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Российский президент заявил, что Байден по-прежнему остается более предпочтительным для РФ главой Белого дома, несмотря на хамские высказывания американского политика. 

Президент России Владимир Путин прокомментировал хамские высказывания Джо Байдена.

Я полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сказал — я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — заявил Путин корреспонденту Россия 1.

Также президент РФ добавил, что реакция Байдена вполне адекватна, учитывая внутриполитическую ситуацию в Америке.

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