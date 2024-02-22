Путин отреагировал на оскорбления Байдена

Российский президент заявил, что Байден по-прежнему остается более предпочтительным для РФ главой Белого дома, несмотря на хамские высказывания американского политика.

Президент России Владимир Путин прокомментировал хамские высказывания Джо Байдена.

Я полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сказал — я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — заявил Путин корреспонденту Россия 1.