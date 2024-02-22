Приднестровье может попроситься в состав России до конца февраля — СМИ

Такой сценарий возможен во время съезда депутатов Приднестровья, намеченного на 28 февраля, заявил бывший чиновник республики Чорба.



Экс-начальник службы связи, информации и СМИ Приднестровья Геннадий Чорба заявил, что республика может попроситься в состав России 28 февраля. Политик считает, что дата выбрана неслучайно — на следующий день президент РФ Владимир Путин озвучит Послание Федеральному собранию.

Депутаты республики, считает Чорба, будут ссылаться на итоги референдума за 2006 год о свободном присоединении республики к Российской Федерации. Тогда «за» проголосовали 97,1%, пишет «Лента.ру».