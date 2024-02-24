Эксперт: долгое нахождение авто под снегом опасно для тормозной системы

Зимой одной из главных угроз для автомобиля является скопление на нем снега. Это может привести к ряду проблем, о которых многие автовладельцы даже не задумываются.
Директор компании по сервису Евгений Дижечко рассказал «Известиям», что перепад температур может вызвать уплотнение снега и образование наледи, что может повредить лакокрасочное покрытие. Использование соли и реагентов также может негативно сказаться на автомобиле, вызывая потускнение покрытия и коррозию.
Дижечко указал на то, что в период потеплений вода проникает в мелкие трещины, а при замерзании расширяется, что приводит к образованию новых повреждений. Поэтому даже если вы не пользуетесь автомобилем в зимний период, не забывайте регулярно очищать его щеткой с мягкими волокнами и мыть.
Он также подчеркнул важность предотвращения блокировки дверных замков от замерзшей воды, коррозии в тормозной системе и проблем с запуском двигателя из-за конденсата в баке. Рекомендации специалиста включают использование смазки-спрея типа WD-40, регулярную проверку аккумулятора, тормозов, антифриза и масла в двигателе.
Кроме того, грызуны могут забираться под капот автомобиля, особенно в холодное время года, и нанести ущерб проводке. Под снегом машина может привлечь внимание угонщиков, поэтому не следует оставлять ее без присмотра на длительное время. Правильный уход за автомобилем в зимнее время поможет избежать серьезных проблем и обеспечит безопасность на дорогах.