Отдых на море для россиян в 2024 году подорожает по всем направлениям

Отдых на море для россиян в 2024 году станет дороже по всем направлениям, предупредил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его подсчетам, средний чек за недельный отдых в трехзвездочном отеле в России увеличится до 75 тысяч рублей на человека. Поезд СВ будет стоить в среднем 25 тыс. рублей в одну сторону за одного, билет на самолет — около 7-8 тыс. рублей.

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В то же время вырастут цены и на зарубежные направления. Хотя Турция может сохранить относительную стабильность благодаря предыдущему увеличению цен в прошлом году, передает «Лента.ру».