Умер председатель Верховного суда РФ

На 81-м году из жизни ушел руководитель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Причиной смерти стала долгая и серьезная болезнь, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Лебедев возглавлял Верховный суд РФ с 26 декабря 1991 года. По образованию Вячеслав Лебедев юрист, был ученым-правоведом, доктором юридических наук, преподавал в должности профессора. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист России, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.