Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис в Ленобласть

В хоспис «Дом тигра» в Ленобласти доставили из Приморского края амурского тигра, у которого большие проблемы с лапами в результате пулевого ранения.

Тигра поймали в декабре прошлого года в Приморском крае, он ходил вокруг деревень и нападал на собак, отогнать его не удавалось. В дальнейшем было установлено, что в организме животного шел тяжелый воспалительный процесс, так как пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. В дикой природе он бы не выжил.

Фото: vk.com/tiger_house Фото: vk.com/tiger_house

Фото: vk.com/tiger_house

В хоспис в Ленобласти везли его самолетом и на машине. Дорогу тигр перенес нормально, в настоящее время он адаптируется к новым условиям.

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Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Сейчас на территории России обитают около 750 амурских тигров.