В Литве осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны

Два захоронения времен Великой Отечественной войны были осквернены 23 февраля в Алитусском уезде, на юге Литвы. Об этом сообщил департамент полиции.

По данным ведомства, первый инцидент произошел на кладбище в Друскининкае, там неизвестным веществом был облит памятник на месте захоронения советских солдат. Второй — в Алитусе, там черной краской облили братскую могилу убитых нацистами советских военнопленных и мирных жителей.

Полиция занимается выяснением обстоятельств обоих инцидентов, дела расследуются по ст. 312 Уголовного кодекса Литовской Республики (осквернение могилы или иного общественно значимого места). Камер видеонаблюдения в этом месте нет.