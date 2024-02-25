Япония может ввести новые санкции против России — СМИ

Ограничения коснутся отдельных лиц и компаний из РФ.

Япония намерена ввести новые санкции против лиц и организаций из России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные иностранную прессу.

Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации, — указано в сообщениях СМИ.