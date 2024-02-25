Трамп победил в праймериз в одном из штатов с более чем 60% голосов

Кандидат на пост президента США обошел оппонента на более чем 30% по числу голосов.

Как передают американские СМИ, по итогам праймериз в Южной Каролине Дональд Трамп набрал 66,8% голосов, что делает его абсолютным лидером. Тем временем у оппонента политика, Никки Хейли, итоговые результаты в два раз ниже — 33,2%.

Также Трамп ранее выиграл праймериз и в штате Нью-Гэмпшире, набрав 53,8% голосов.