Трамп победил в праймериз в одном из штатов с более чем 60% голосов

Кандидат на пост президента США обошел оппонента на более чем 30% по числу голосов.
Как передают американские СМИ, по итогам праймериз в Южной Каролине Дональд Трамп набрал 66,8% голосов, что делает его абсолютным лидером. Тем временем у оппонента политика, Никки Хейли, итоговые результаты в два раз ниже — 33,2%.
Также Трамп ранее выиграл праймериз и в штате Нью-Гэмпшире, набрав 53,8% голосов.
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