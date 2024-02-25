В Ленобласти выдано почти 400 земельных сертификатов участникам СВО

Регион продолжает активно выполнять поручение президента России об обеспечении военнослужащих землей.
Как рассказали в Комитете по управлению государственным имуществом Ленобласти, 47-й регион предоставил участникам СВО 389 земельных участков. Документ позволяет ветеранам получить военнослужащим земельный участок на территории области.
Использоваться земля может как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения садоводства, пишет «Онлайн47».
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