В Ленобласти выдано почти 400 земельных сертификатов участникам СВО

Регион продолжает активно выполнять поручение президента России об обеспечении военнослужащих землей.

Как рассказали в Комитете по управлению государственным имуществом Ленобласти, 47-й регион предоставил участникам СВО 389 земельных участков. Документ позволяет ветеранам получить военнослужащим земельный участок на территории области.

Использоваться земля может как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения садоводства, пишет «Онлайн47».