35 рыбаков оказались в ловушке на оторвавшейся льдине в Финском заливе — видео

На выручку любителям активного отдыха прибыли спасатели.

В акватории Финского залива в Санкт-Петербурге на оторвавшейся льдине оказались 35 человек. Рыбаков начало уносить от берега. Любители активного отдыха отделались испугом. На место ЧП оперативно прибыли спасатели МЧС на двух судах, оборудованных воздушными подушками.

Видео публикует МЧС РФ в своем официальном Телеграм-канале.