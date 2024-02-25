В России могут увеличить штрафы для водителей за отказ останавливаться

Сейчас штраф за данное правонарушение составляет от 500 до 800 рублей. Новый закон предлагает многократно увеличить денежную санкцию.

В Госдуму внесен закон, предлагающий многократно увеличить штрафы для водителей за отказ от остановки по требованию ДПС.

Если закон примут, водителям будет грозить штраф в размере от 7 000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 6 месяцев.