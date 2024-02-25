Ленинградцам напомнили о скором старте голосования за объекты благоустройства

За последние пять лет в голосовании приняли участие более 40 миллионов россиян из тысячи городов страны, рассказал сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак предложил сенаторам принять участие в привлечении жителей регионов к голосованию за объекты благоустройства. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с нашей редакции отметил, что это, безусловно, важное направление деятельности, которому будет уделяться много внимания.

Это, безусловно, важное направление, которое находится в поле особого внимания коллег-партийцев и Минстроя РФ в регионах. И участие жителей тем важнее, что решения по выбору объектов принимаются на основе их волеизъявления. Граждане путем голосования определяют, каким именно близким им объектам надо отдать приоритет при реализации благоустройства среды, — подчеркивает Перминов.

Сенатор напомнил, что в этом году голосование за объекты благоустройства начинаются с 15 марта. За прошедшие пять лет в мероприятиях приняли участие более 40 миллиона человек из тысячи городов России. Как итог, продолжает сенатор, удалось улучшить более 34 тысяч общественных пространств, 76 тысяч дворовых территорий.

Только в прошлом году в определении голосованием объектов для благоустройства на 2024 год приняли участие более 14 млн человек, в том числе в воссоединившихся с Россией регионах. Это действительно узнаваемый проект, о котором знают, по оценкам социологов, 9 из 10 опрошенных. Но важно вести эту работу в каждый период, и она обязательно получит импульс развития, — добавил Перминов.