Ленинградцам напомнили о скором старте голосования за объекты благоустройства

За последние пять лет в голосовании приняли участие более 40 миллионов россиян из тысячи городов страны, рассказал сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.
Ранее секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак предложил сенаторам принять участие в привлечении жителей регионов к голосованию за объекты благоустройства. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с нашей редакции отметил, что это, безусловно, важное направление деятельности, которому будет уделяться много внимания.
Сенатор напомнил, что в этом году голосование за объекты благоустройства начинаются с 15 марта. За прошедшие пять лет в мероприятиях приняли участие более 40 миллиона человек из тысячи городов России. Как итог, продолжает сенатор, удалось улучшить более 34 тысяч общественных пространств, 76 тысяч дворовых территорий.