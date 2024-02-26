В планах провести капремонт кровель, фундаментов и фасадов, внутридомовых систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, замену лифтов, а также разработать проекты.

«В 2014-2043 годах программа капитального ремонта многоквартирных домов предполагает капремонт 12118 домов, работы уже прошли в 4150 жилых зданиях. За время реализации программы выстроили систему обследования домов, приняли законодательство по ускорению проведения капремонта, когда он необходим. Поручение комитету по ЖКХ и Фонду капремонта — проконтролировать качество работ и обеспечить их старт в срок, сразу с наступлением подходящей погоды», — отметил Александр Дрозденко.

Средняя собираемость взносов за капитальный ремонт в регионе по итогам 2023 года составила 96%. Собираемость — важный фактор, если же собираемость составляет меньше 95% — капремонт жилья откладывается.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленобласти, на 2014-2043 годы включает 12 118 многоквартирных домов. Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.

Вам будет интересно В Ленобласти увеличился взнос за капремонт В Ленинградской области с 2024 года вырос размер взноса за капитальный ремонт. Теперь минимальный размер взноса за капремонт составляет 11,88 рублей... 21.01.2024 205

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.