Школу в центре Петербурга перевели на «дистанционку» из-за кори

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Занятия в школе №222 «Петришуле» в Центральном районе Петербурга перевели на дистанционный формат из-за выявления нескольких случаев заболевания корью среди учащихся разных классов.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Сейчас проводятся комплексные меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Ситуация находится на контроле городского управления Роспотребнадзора.

Вам будет интересно
Школу в центре Петербурга перевели на «дистанционку» из-за кори школа, Петербург, корь, дистанционное обучение
В Ленобласти зафиксирован прирост заболеваемости корью почти в 20 раз
Всего за 2023 год заболевание было обнаружено более чем у 100 человек, а в 2022-м — только у шести. Согласно данным...
06.02.2024 207

В ведомстве напомнили, что корь является высокозаразным заболеванием, которое можно предотвратить только через вакцинацию. Прививки детям проводятся по плану в возрасте 1 год и 6 лет.

Автор