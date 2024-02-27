Школу в центре Петербурга перевели на «дистанционку» из-за кори

Занятия в школе №222 «Петришуле» в Центральном районе Петербурга перевели на дистанционный формат из-за выявления нескольких случаев заболевания корью среди учащихся разных классов.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Сейчас проводятся комплексные меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Ситуация находится на контроле городского управления Роспотребнадзора.
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В ведомстве напомнили, что корь является высокозаразным заболеванием, которое можно предотвратить только через вакцинацию. Прививки детям проводятся по плану в возрасте 1 год и 6 лет.