Обманутые дольщики в Ленобласти продолжают получать компенсации

Выплаты по семи долгостроям в низкой степени готовности компенсаций начинают получать более 1600 семей.

«Компенсациями обеспечены дольщики объектов в низкой или нулевой степени готовности. С учетом роста цен за квадратный метр суммы выплат значительно превышают размер вложений в будущую недвижимость от недобросовестных застройщиков», — отметил зампредседателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

В числе последних семи одобренных на федеральном уровне заявок оказались проблемный ЖК от застройщика «Айбер-Звезда» в Выборге и последние дома от ГК «Петрострой»: четвертый корпус ЖК «Северный вальс», седьмой корпус ЖК «Чистый ручей», секции «МНП», «ИКЛ» в ЖК «Материк». На сегодняшний день в регионе за счет бюджетных средств и частных инвестиций завершается строительство 15 проблемных объектов.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 47 региона, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика). Правительство Ленинградской области показало высокую эффективность в решение проблемы дольщиков: завершается строительство 43 проблемных объектов, свыше 35 тысяч человек восстановлены в правах за последние 5 лет.