Черчесов приказывал польским футболистам учить русский язык

Бывший главный тренер польской «Легии» Станислав Черчесов рассказал, что приказывал футболистам команды учить русский язык. Об этом сообщает ТАСС.

«Я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет», – сообщил Станислав Черчесов

Специалист уточнил, что футболисты не начали учить русский, однако это мотивировало их лучше тренироваться. Станислав Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Во главе команды он сделал золотой дубль: выиграл национальный чемпионат и Кубок страны.

С 2016 года Станислав Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м.