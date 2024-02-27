Черчесов приказывал польским футболистам учить русский язык

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Бывший главный тренер польской «Легии» Станислав Черчесов рассказал, что приказывал футболистам команды учить русский язык. Об этом сообщает ТАСС.

101451_НеваспортМихаил_Киреев
Фото: Baltphoto.ru
«Я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет», – сообщил Станислав Черчесов

Специалист уточнил, что футболисты не начали учить русский, однако это мотивировало их лучше тренироваться. Станислав Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Во главе команды он сделал золотой дубль: выиграл национальный чемпионат и Кубок страны.

С 2016 года Станислав Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м.

Вам будет интересно
Черчесов приказывал польским футболистам учить русский язык Станислав Черчесов
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1464
Автор