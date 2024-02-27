На Землю обрушилась первая в этом году магнитная буря

Возмущения в магнитосфере планеты начались после вспышек на Солнце.

Высокая солнечная активность обернулась для нашей планеты магнитной бурей начального уровня G1. Возмущения в магнитосфере, в частности, спровоцировали три мощные вспышке на звезде.

Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. Добавим, что это первая магнитная буря с начала 2024 года, — передает метеоцентр «Фобос».