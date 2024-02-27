Врач назвал симптом развития рака брюшины. На что обратить внимание?

Автор: Сергей Агутин
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Развитие рака брюшины, или мезотелиомы, обычно сопровождается скоплением жидкости в брюшной полости, что приводит к увеличению живота. Об этом рассказал врач-онколог Антон Иванов, пишет «Газета.ру».

Врачи
Фото: Baltphoto.ru

На ранних стадиях пациенты отмечают дискомфорт и нечеткие боли в животе, слабость, снижение веса без причины. Типичны тошнота, рвота, нарушения стула, вздутие живота, ночная потливость и повышенная свертываемость крови.

По словам доктора, причиной мезотелиомы чаще всего является длительное воздействие асбестовой пыли, с которой люди сталкиваются на производстве и в строительстве. От первого контакта с асбестом до появления симптомов может пройти 15-50 лет. Другие факторы риска – ионизирующее излучение и вирусные инфекции.

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23.02.2024 184
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