Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Ушел из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Политику было 94 года. О причинах смерти Рыжкова Матвиенко не сообщила.

Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год, затем он был депутатом Госдумы, а с 2003 по 2023 — сенатором от Белгородской области. В сентябре 2023 его полномочия были досрочно прекращены.