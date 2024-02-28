Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Ушел из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Политику было 94 года. О причинах смерти Рыжкова Матвиенко не сообщила.

Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год, затем он был депутатом Госдумы, а с 2003 по 2023 — сенатором от Белгородской области. В сентябре 2023 его полномочия были досрочно прекращены.

Вам будет интересно
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков умер, Николай Рыжков
Минфин предложил освободить участников СВО от уплаты процентов по кредитам
Участников СВО предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета...
27.02.2024 56
Автор