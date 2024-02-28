Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Ушел из жизни экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Политику было 94 года. О причинах смерти Рыжкова Матвиенко не сообщила.
Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год, затем он был депутатом Госдумы, а с 2003 по 2023 — сенатором от Белгородской области. В сентябре 2023 его полномочия были досрочно прекращены.
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