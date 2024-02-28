В 14 школах Ленобласти отремонтируют спортзалы

В 2024 году в 14 школах Ленобласти в рамках нацпроекта «Образование» отремонтируют спортивные залы.

Ремонт заппланирован в образовательных учреждениях Выборгского, Волховского, Бокситогорского, Тосненского, Лодейнопольского, Подпорожского, Лужского, Приозерского и Кингисеппского районов.

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В минувшем 2023 году аналогичные работы провели в 14 образовательных организациях восьми районов, рассказали в комитете образование региона.

Фото: комитет образования Ленобласти Фото: комитет образования Ленобласти Фото: комитет образования Ленобласти