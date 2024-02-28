Женщина с ножом напала на мужчину и отправила его в больницу в Кировском районе

В бытовке на Ленинградском проспекте в Павлово Кировского района 25 февраля двое женщин и мужчина распивали спиртное. Между ними возник конфликт, около 22:00 жительница Кировска дважды ударила ножом 44-летнего жителя Отрадного.

Скорую помощь на место происшествия вызвала третья участница застолья. Оператору службы 112 женщина также сообщила, что была избита неизвестным.

Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением межлопаточной части и открытой раной груди. Заведено уголовное дело.

Задержали 46-летнюю подозреваемую 26 февраля. Известно, что она судима за причинение тяжкого вреда здоровью.