Женщина с ножом напала на мужчину и отправила его в больницу в Кировском районе

В бытовке на Ленинградском проспекте в Павлово Кировского района 25 февраля двое женщин и мужчина распивали спиртное. Между ними возник конфликт, около 22:00 жительница Кировска дважды ударила ножом 44-летнего жителя Отрадного.
Скорую помощь на место происшествия вызвала третья участница застолья. Оператору службы 112 женщина также сообщила, что была избита неизвестным.
Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением межлопаточной части и открытой раной груди. Заведено уголовное дело.
Задержали 46-летнюю подозреваемую 26 февраля. Известно, что она судима за причинение тяжкого вреда здоровью.
Вам будет интересно
Петербурженка ударила возлюбленного ножом в спину из-за «Доширака». В этой истории важен не факт, а причина
По информации ivbg.ru, Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении Ольги М., признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушка 4 марта ударила...
23.06.2022 2845