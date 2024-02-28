Сенатор Сергей Перминов заявил, что ввод странами Запада войск на территорию Украины для них «не будет легкой прогулкой».

Вопрос отправки войск отдельными странами-членами НАТО на Украину, действительно, начинает все активнее обсуждаться европейскими лидерами. Такой вариант, похоже, кажется некоторым недальновидным политикам выходом из той ситуации, в которой Киев оказался, следуя их советам. Последствия этого шага будут фатальными для народов Европы, — заявил Перминов в беседе с 47channel.

Сенатор отмечает, что на территории Украины уже присутствуют наемники из западных стран. Однако ввод регулярных войск приведет к значительной эскалации конфликта. Позиция России в в данном контексте известна и была озвучена президентом Владимиром Путиным. Глава государства не раз подчеркивал, что у нашей страны нет территориальных претензий к Европе. Но РФ будет отвечать на любые проявления агрессии.

Западные лидеры предпочитают запугивать общество давно вышедшими из употребления идеологическими клише, сознательно замалчивая последствия продвигаемых ими идей для рядового человека. Ввод войск не будет легкой прогулкой. К счастью, ряд глав государств это понимает. Остается надеяться, что здравый смысл все же возобладает. Подлинный интерес Европы заключается не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией, — подытожил Перминов.