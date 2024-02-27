Финляндия озвучила позицию об отправке своих военных на Украину

Страны Европы не поддержали идею президента Франции Макрона направить на Украину войска. В их числе, например, Германия, Италия и Финляндия.

Как заявил новый президент Финляндии Саули Ниинистё, страна не намерена отправлять на Украину своих военнослужащих.

В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере <…> Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия не будет (на Украине). Такая же позиция у Финляндии, — цитирует Ниинистё РИА Новости.