Минобороны: ВС РФ освободили село Петровское под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Петровское. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за неделю освободили на авдеевском направлении Северное, Ласточкино и Победу.