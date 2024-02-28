Минобороны: ВС РФ освободили село Петровское под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Петровское. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за неделю освободили на авдеевском направлении Северное, Ласточкино и Победу.
Вам будет интересно
Украина потеряла свыше 444 тыс. человек с начала военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии...
28.02.2024 62