Минобороны: ВС РФ освободили село Петровское под Авдеевкой

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Петровское. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за неделю освободили на авдеевском направлении Северное, Ласточкино и Победу.

Вам будет интересно
Минобороны: ВС РФ освободили село Петровское под Авдеевкой СВО, Россия, минобороны
Шойгу: за время СВО армия Украины потеряла более 444 тыс. человек
Украина потеряла свыше 444 тыс. человек с начала военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии...
28.02.2024 62
Автор