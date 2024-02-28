Депутаты Ленобласти приняли изменения в главный документ региона

Сегодня, 28 февраля, на 43-ем заседании Законодательного собрания депутаты приняли во втором и третьем чтениях ряд изменений в Социальный Кодекс региона.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, одобрены в целом изменения в статьи 5.6 и 5.7 Соцкодекса, которые позволят предоставить живущим на территории региона инвалидам, которые нуждаются в дополнительном техническом средстве реабилитации, право выбора. Инвалиды смогут самостоятельно решить — получить это средство в собственность или заменить его компенсацией части расходов на его приобретение. Раньше была возможна только компенсация. Отметим, что данная норма распространяется на недорогие средства реабилитации, стоимость которых не превышает трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области — 48 тысяч рублей.

Согласно еще одному законопроекту, принятому в третьем чтении, внесли изменения в статьи 3.1 и 3.8 Соцкодекса. Они скорректировали норму о помощи семьям, в которых родились (или были усыновлены) тройняшки, рожденные одной матерью. Таким семьям полагается единовременная денежная выплата в размере трех миллионов рублей на приобретение жилого помещения, которая теперь будет переименована, так как возможности использования помощи из областного бюджета расширяются.

Мера поддержки семей с новорожденными тройнями теперь будет называться «единовременной денежной выплатой на улучшение жилищных условий». У получателей этой меры социальной поддержи появится возможность использовать выплату не только на приобретение жилого помещения, как прежде, но и на его строительство, уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение и строительство жилья.

Изменения в статьи 1.3, 1.6 и 2.6 областного Социального Кодекса, которые депутаты тоже поддержали в целом, позволят закрепить в законе определение понятия «единственный родитель» (вместо существовавшего до этого понятия «одинокой матери»), и предусмотреть предоставление ему ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в повышенном размере. Теперь данную меру поддержки получат и одинокие отцы. Введение определения понятия «единственный родитель» в Социальный кодекс позволяет привести нормативные правовые акты Ленинградской области в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Также в Социальном Кодексе региона изменятся редакции его статьей 2.11- 2.13, касающиеся мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Законопроект был разработан в целях приведения положений Соцкодекса в соответствие с федеральным законодательством. После издания соответствующего указа Президента РФ прежний порядок выплат перестал действовать с 1 января 2024 года, а единое пособие, в котором Ленинградская область софинансирует половину средств, выплачивается семьям с детьми через Социальный Фонд России.

Напомним, что разработка Социального кодекса стартовала в начале 2016 года. Главной целью кодекса Александр Дрозденко назвал борьбу с бедностью. Принят Социальный кодекс был в 2017 году, текс его доступен по ссылке.