Такер Карлсон признался, что ему противно жить в США после визита в Москву

Автор: Анастасия Щербакова
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Американский журналист продолжает восхищаться российской столицей.

Журналист Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина, до сих пор находится под впечатлением от визита в Россию. Американец признается, что ему не хватает той красоты и порядка, которые повидал в столице нашей страны.

Я совершенно не был к этому готов, никаких граффити, бездомных <…> Полная чистота, нет мусора. Это действительно красивый город (Москва), — признался Карлсон в беседе с блогером Лексом Фридманом.

Карлсон добавил, что однажды также красиво и чисто было и в Америке, но не сейчас.

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