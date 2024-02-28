Такер Карлсон признался, что ему противно жить в США после визита в Москву

Американский журналист продолжает восхищаться российской столицей.
Журналист Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина, до сих пор находится под впечатлением от визита в Россию. Американец признается, что ему не хватает той красоты и порядка, которые повидал в столице нашей страны.
Я совершенно не был к этому готов, никаких граффити, бездомных <…> Полная чистота, нет мусора. Это действительно красивый город (Москва), — признался Карлсон в беседе с блогером Лексом Фридманом.
Карлсон добавил, что однажды также красиво и чисто было и в Америке, но не сейчас.
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15.02.2024 166