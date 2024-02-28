Стеснительного крота заметили в Юнтоловском заказнике

Крот ненадолго показался из снежной норки и тут же спрятался обратно. Внимание людей и объективы камер зверьку пришлись не по нраву.

Фотографу Антону Кубышкину из Петербурга удалось запечатлеть в Юнтоловском заказнике крота. Животное выползло откуда-то из земли и тут же застыло. Видимо, зверька насторожили щелчки камеры, и лесной житель мигом ретировался обратно в свою норку.

Как отметил известный петербургский зоолог Павел Глазков, зимняя спячка для кротов не свойственна. Подземные животные весь холодный сезон бодрствуют в своих норах и питаются запасами, заготовленными в теплое время года.