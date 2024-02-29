За месяц в Ленобласти добыли 43 волка

За февраль в Ленинградской области добыли 43 волка, сообщает пресс-служба Охотнадзора.

Больше всего волков добыли в Волосовском районе — 17 особей, Лужском – 15, Тосненском – 11 волков. Всего в этом сезоне охоты добыто 173 хищника.

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Напомним, за каждого добытого волка охотникам платят по 25 тысяч рублей. В этом году на эти цели выделено 5 млн рублей. Сезон охоты на хищника продлится до 31 марта 2024 года.