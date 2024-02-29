Сегодня Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Оно начнется в 12:00 по московскому времени. Послание будут транслировать федеральные каналы, а также многие другие российские СМИ. Обращение президента также бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 городах России.

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Содержание послания традиционно держится в секрете до момента оглашения. Однако, выступая на форуме «Агентства стратегических инициатив», глава государства сообщил, что в послании будут поставлены задачи, минимум, на ближайшие шесть лет.