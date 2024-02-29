Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом.

Об этом сообщил РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, регистрация обновленного «Спутника» позволит перейти к испытанию вакцины на подростках, потому что для них не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого был обновлен ранее. Исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта.