Сегодняшняя пища, доступная на каждом углу, может принести больше вреда, чем пользы, заявил онкоуролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем тг-канале.

Многие соусы на основе майонеза содержат скрытые опасности. Их употребление может уменьшить полезные свойства блюд и способствовать развитию различных проблем со здоровьем, пишет «Российская газета».

Для здоровья также вреден фастуфуд, поскольку он содержит самое большое количество трансжиров. Употребление таких продуктов ведет к раннему атеросклерозу сосудов, онкологии и инсульту. К тому же такие продукты как правило содержат много соли, а значит от этого страдает не только сердце, но и почки. В результате у человека появятся отеки, головная боль и боль в области сердца.