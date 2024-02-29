Сегодняшняя пища, доступная на каждом углу, может принести больше вреда, чем пользы, заявил онкоуролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своем тг-канале.
Многие соусы на основе майонеза содержат скрытые опасности. Их употребление может уменьшить полезные свойства блюд и способствовать развитию различных проблем со здоровьем, пишет «Российская газета».
Для здоровья также вреден фастуфуд, поскольку он содержит самое большое количество трансжиров. Употребление таких продуктов ведет к раннему атеросклерозу сосудов, онкологии и инсульту. К тому же такие продукты как правило содержат много соли, а значит от этого страдает не только сердце, но и почки. В результате у человека появятся отеки, головная боль и боль в области сердца.
Вам будет интересно
Недостаток витамина D в организме – часто встречающаяся проблема, особенно в холодное время года. Одним из распространенных симптомов дефицита является...
17.02.2024 183